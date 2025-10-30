Antoine Dupont : L’énorme craquage provoqué par sa rupture !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mars dernier, alors qu'il disputait un match en Irlande avec le XV de France, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés. Une blessure qui avait fait débat, puisque Fabien Galthié avait pointé du doigt la responsabilité de deux joueurs irlandais ayant provoqué cette rupture chez Dupont. Mais Vincent Moscato ne partage absolument pas l'avenir du coach du XV de France et a craqué à ce sujet.

La rupture des ligaments croisés qui éloigne Antoine Dupont des terrains depuis mars dernier a beaucoup fait parler sur le moment. Fabien Galthié, remonté contre les deux joueurs irlandais qui avaient provoqué cette blessure de la star du XV de France, avait réagi avec un coup de gueule dès la fin du match : « Il y a suspicion d’une blessure assez grave au genou. Je ne vais pas entrer dans le détail, car il y a le respect du secret médical, mais je peux vous dire qu’Antoine souffre vraiment. On a cité deux joueurs à comparaître devant la commission : le deuxième-ligne Tadhg Beirne, et le pilier Andrew Porter », avait lâché Galthié.

« Arrêtez de faire des polémiques de tout » De son côté, Vincent Moscato n'avait pas du tout adhéré au discours du sélectionneur du XV de France sur cette rupture d'Antoine Dupont, et il avait craqué dans son émission sur RMC : « J’ai vu la vidéo. Sur Dupont, ils n’y peuvent rien ou alors il ne faut plus jouer au sol. Sincèrement, je pense que personne ne veut faire de mal à Dupont. Personne ne veut lui péter le genou. Arrêtez de faire des polémiques de rien ! Même toi quand tu marches normalement tu peux tomber dans le métro, tu peux glisser ! Arrêtez de faire des polémiques de tout, tu n’es pas crédible au bout d’un moment ! Là, il n’y a rien sur Dupont… », lâchait Moscato.