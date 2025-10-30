Antoine Dupont : Scandale confirmé à l’UBB !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au même titre qu'Antoine Dupont, Maxime Lucu n'a pas digéré l'élimination du XV de France contre l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde 2023. Et le demi de mêlée de l'UBB se livre sur le scandale qu'avait fait cette rencontre à l'époque, et il souhaite désormais laver l'affront en confrontant de nouveau les Springboks.

En 2023, la France accueillait la Coupe du Monde sur son sol, et les Bleus de Fabien Galthié faisaient partie des grands favoris à la victoire finale. Mais finalement, au terme d'une rencontre qui a fait scandale sur le plan arbitral, le XV de France s'est incliné de justesse contre l'Afrique du Sud (28-29). Et après la rencontre, Antoine Dupont n'avait pas manqué de pousser un coup de gueule : « Je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu », avait lâché le capitaine du XV de France.

« Ils sont venus nous piquer la Coupe du Monde » Récemment interrogé à l'occasion de la conférence de lancement de la Champions Cup, Maxime Lucu est allé dans le sens d'Antoine Dupont et semble lui aussi dénoncer un scandale avec l'arbitrage de ce quart de finale de la Coupe du Monde 2023 pour les Bleus : « On a eu un énorme échec contre eux en quart de finale. Cela reste vraiment pour nous, les Français, un énorme échec. C’était notre Coupe du Monde et ils sont venus nous la piquer avec ce match que tout le monde connaît », indique le demi de mêlée de l'UBB, et concurrent d'Antoine Dupont en sélection.