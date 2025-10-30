Antoine Dupont en colère : Il annonce la fin !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fortement remonté contre l'arbitrage après l'élimination du XV de France en quart de finale de Coupe du monde en 2023 contre l'Afrique du Sud, Antoine Dupont n'avait pas caché sa colère en poussant un coup de gueule qui avait beaucoup fait parler. Mais cette frustration semble définitivement terminée selon les dires de Louis Bielle-Biarrey, son coéquipier chez les Bleus.

« Je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu ». Voilà les mots prononcés par Antoine Dupont dès sa sortie du terrain le 15 octobre 2023, alors que le XV de France venait de s'incliner de justesse contre l'Afrique du Sud (28-29) en quart de finale de la Coupe du Monde. Une énorme désillusion pour les Bleus, et Dupont n'a donc pas du tout digéré l'arbitrage de cette rencontre. Et il l'a une nouvelle fois fait savoir, quelques semaines plus tard, sur la chaine YouTube "Bros".

« Un sentiment d’injustice » « Je l’ai regardé le lendemain matin du quart car je n’arrivais pas à dormir. Je me suis dit que j’allais le voir maintenant, comme ça je ne le regarderai plus après. C’est surtout les trucs d’arbitrage que j’avais envie de voir. En 2019, on perd le quart de finale d’un point (20-19 face au pays de Galles, ndlr) alors qu’on avait 12-13 points d’avance (12 après 8 minutes de jeu) et celui-là, je ne l’ai jamais revu. Là, j’avais besoin de voir si ce sentiment d’injustice qu’on avait était réel. Même si cela ne sert à rien au final, si ce n’est pour mieux accepter certaines choses », avait confié Antoine Dupont, très en colère contre l'arbitrage. Mais dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs du XV de France aujourd'hui, eux qui retrouveront justement l'Afrique du Sud en test-match le 8 novembre prochain ?