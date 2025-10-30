Antoine Dupont en colère : Il annonce la fin !

Fortement remonté contre l'arbitrage après l'élimination du XV de France en quart de finale de Coupe du monde en 2023 contre l'Afrique du Sud, Antoine Dupont n'avait pas caché sa colère en poussant un coup de gueule qui avait beaucoup fait parler. Mais cette frustration semble définitivement terminée selon les dires de Louis Bielle-Biarrey, son coéquipier chez les Bleus.
« Je ne suis pas sûr que l’arbitrage ait été au niveau de l’enjeu ». Voilà les mots prononcés par Antoine Dupont dès sa sortie du terrain le 15 octobre 2023, alors que le XV de France venait de s'incliner de justesse contre l'Afrique du Sud (28-29) en quart de finale de la Coupe du Monde. Une énorme désillusion pour les Bleus, et Dupont n'a donc pas du tout digéré l'arbitrage de cette rencontre. Et il l'a une nouvelle fois fait savoir, quelques semaines plus tard, sur la chaine YouTube "Bros".
« Un sentiment d’injustice »
« Je l’ai regardé le lendemain matin du quart car je n’arrivais pas à dormir. Je me suis dit que j’allais le voir maintenant, comme ça je ne le regarderai plus après. C’est surtout les trucs d’arbitrage que j’avais envie de voir. En 2019, on perd le quart de finale d’un point (20-19 face au pays de Galles, ndlr) alors qu’on avait 12-13 points d’avance (12 après 8 minutes de jeu) et celui-là, je ne l’ai jamais revu. Là, j’avais besoin de voir si ce sentiment d’injustice qu’on avait était réel. Même si cela ne sert à rien au final, si ce n’est pour mieux accepter certaines choses », avait confié Antoine Dupont, très en colère contre l'arbitrage. Mais dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs du XV de France aujourd'hui, eux qui retrouveront justement l'Afrique du Sud en test-match le 8 novembre prochain ?
Scandale terminé pour le XV de France
Louis Bielle-Biarrey annonce la fin de la polémique et assure que le groupe est passé à autre chose depuis cette désillusion du Mondial 2023 : « On n'est plus du tout en mode revanche. On est plus concentrés sur notre objectif qui est porté sur 2027 (…) Je m'en souviens oui mais ça fait quand même deux ans maintenant. Je pense que tout le monde est passé à autre chose honnêtement. Sur le coup, il y a eu beaucoup de frustration et de déception. Mais maintenant, ça fait deux ans. On est tous plus ou moins passés à autre chose. Pour ma part, il ne reste plus grand-chose de cette frustration », a confié l'ailier de l'UBB et du XV de France, dans des propos rapportés par L'EQUIPE.