Antoine Dupont - Christophe Urios : Le transfert surprise !

Pierrick Levallet

Auteur d’un début de saison plutôt mitigé, l’ASM Clermont Auvergne se cherche du renfort sur le mercato. Les Jaune-et-Bleu envisageraient d’ailleurs de piocher directement au Stade toulousain. L’équipe de Christophe Urios aimerait bien recruter un coéquipier d’Antoine Dupont : Paul Costes. Le club clermontois commencerait même à insister pour le centre de 22 ans.

L’ASM Clermont Auvergne ne réalise pas un aussi bon début de saison qu’escompté. Le club clermontois obtient des résultats en dent de scie et ne parvient pas vraiment à régler ce problème de régularité. L’équipe de Christophe Urios souhaiterait donc se renforcer pour améliorer sa situation. Et les Jaune-et-Bleu entendraient piocher directement au Stade toulousain.

Christophe Urios veut un coéquipier d'Antoine Dupont D’après les informations de Rugbyrama, l’ASM Clermont Auvergne aurait coché le nom de Paul Costes sur sa liste. Barré par la concurrence de Pierre-Louis Barassi et de Santiago Chocobares, le centre de 22 ans souffre également de l’émergence de Kalvin Gourgues. Le coéquipier d’Antoine Dupont pourrait donc envisager un départ pour se relancer ailleurs. L’ASM Clermont Auvergne songerait même à lui racheter ses deux dernières années de contrat pour le recruter.