Accident pour Christophe Urios !

Soulagé du carton de son équipe de Clermont contre Castres samedi en Top 14, Christophe Urios s'attendait à une belle réaction après le revers de la semaine précédente à Bayonne. Pour le coach auvergnat, il s'agissait d'un simple accident, et Urios souhaite désormais que son équipe soit tout autant capable de performer à l'extérieur.
Clermont n'a pas fait dans le détail samedi en écrasant très largement Castres (63-14) en Top 14. Un large succès qui permet aux hommes de Christophe Urios de remonter à la 8e place au classement, de bon augure après avoir chuté à Bayonne la semaine précédente (44-17). D'ailleurs, en conférence de presse après la victoire de Clermont, Urios n'a pas caché sa satisfaction.
« Des choses que je veux voir tout le temps »
« J’ai vu des choses que je veux voir tout le temps. Mais pourquoi on est capable de le faire ici et pas à l’extérieur ? Alors, évidemment, c’est plus facile à la maison qu’à l’extérieur. Enfin, a priori. Surtout quand les équipes tournent un peu. Mais on doit être capable de le faire tout le temps, partout », a indiqué le coach de Clermont, avant de reparler de l'accident à Bayonne une semaine plus tôt.
« C’était un accident »
« Et c’est pour ça qu’à Bayonne, j’étais déçu parce qu’on a failli là-dedans. Parce qu’on n’a pas le droit. La première ligne a répondu présent oui, je pense qu’ils ont été piqués parce qu’il y a eu le match à Bayonne, ils ont été piqués lundi matin et lors de la dernière causerie d’avant-match ils ont aussi été piqués. Cela s’appelle l’apprentissage et l’expérience. Contre Castres, c’était un rendez-vous important et c’est vrai qu’ils ont répondu présent. Mais je n’étais pas très inquiet. Je savais que la semaine dernière, c’était plutôt un accident », constate Urios.