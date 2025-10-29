Accident pour Christophe Urios !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Soulagé du carton de son équipe de Clermont contre Castres samedi en Top 14, Christophe Urios s'attendait à une belle réaction après le revers de la semaine précédente à Bayonne. Pour le coach auvergnat, il s'agissait d'un simple accident, et Urios souhaite désormais que son équipe soit tout autant capable de performer à l'extérieur.

Clermont n'a pas fait dans le détail samedi en écrasant très largement Castres (63-14) en Top 14. Un large succès qui permet aux hommes de Christophe Urios de remonter à la 8e place au classement, de bon augure après avoir chuté à Bayonne la semaine précédente (44-17). D'ailleurs, en conférence de presse après la victoire de Clermont, Urios n'a pas caché sa satisfaction.

« Des choses que je veux voir tout le temps » « J’ai vu des choses que je veux voir tout le temps. Mais pourquoi on est capable de le faire ici et pas à l’extérieur ? Alors, évidemment, c’est plus facile à la maison qu’à l’extérieur. Enfin, a priori. Surtout quand les équipes tournent un peu. Mais on doit être capable de le faire tout le temps, partout », a indiqué le coach de Clermont, avant de reparler de l'accident à Bayonne une semaine plus tôt.