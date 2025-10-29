Antoine Dupont remplacé : C’est confirmé !

Axel Cornic

S’il est présent à Marcoussis pour poursuivre son travail de réathlétisation et accompagne le XV de France, Antoine Dupont ne participera pas à la tournée de novembre. Le sélectionneur Fabien Galthié devra donc lui trouver un remplaçant au poste de demi de mêlée, mais surtout dans le rôle de capitaine.

C’est un double coup dur. Comme pour le Stade Toulousain, le XV de France a perdu son meilleur joueur ainsi que son capitaine avec la blessure d’Antoine Dupont. Mais l’attente est presque terminée, puisque le demi de mêlée de 28 ans se rapproche doucement mais surement d’un retour sur les terrains.

Qui sera le capitaine du XV de France ? On ne le verra toutefois pas à la tournée automnale du XV de France, qui affrontera notamment l’Afrique du Sud le 8 novembre prochain. De retour lui aussi après sa blessure, Maxime Lucu semble être le remplaçant parfait, mais Fabien Galthié pourrait également miser sur la jeunesse de Nolann Le Garrec. Le plus dur sera pourtant de trouver un nouveau capitaine, un rôle qu’Antoine Dupont semblait interpréter à la perfection.