Romain Ntamack à Paris : C’est historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour la grande première de la nouvelle émission de Canal + intitulée La Clinique des sports, c'est donc le demi d'ouverture du XV de France et du Stade Toulousain Romain Ntamack qui a été invité dans les studios de la chaîne cryptée, à Paris. Un moment historique pour le numéro 10, qui a d'ailleurs avoué en off ne s'être jamais aussi bien senti en interview.

Le 21 octobre dernier, accompagné de son agent, Romain Ntamack s'est rendu en région parisienne dans les studios de Canal + afin de tourner la grande première de la nouvelle émission La Clinique des sports. Un échange au cours duquel le demi d'ouverture du Stade Toulousain, habitué aux pépins physiques en tout genre depuis le début de sa carrière (commotions cérébrales, double fracture de la mâchoire, entorse de la cheville droite, lésion du mollet droit et rupture des ligaments croisés), a pu évoque la galère de la blessure chez un sportif de haut niveau.

« Le corps a beaucoup souffert… » « C’est un vrai sujet pour les sportifs de haut niveau. On se rend compte qu’on est bien accompagnés, qu’on fait tout pour prévenir les blessures, mais qu’elles arrivent malheureusement. Je me rends compte qu’à seulement 26 ans, ça fait beaucoup de blessures. Le corps a beaucoup souffert… », confie Romain Ntamack dans des propos accordés à Paris Match en marge de l'enregistrement de l'émission sur Canal +.