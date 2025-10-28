AccueilRugby

Surprise, Antoine Dupont se fait virer !

Axel Cornic

Déjà reconnu comme une star mondiale dans le rugby à XV, Antoine Dupont a choqué tout le monde lors de son passage à 7. Il a en effet été élu révélation de l’année 2024, avant d’offrir à la France sa première médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris, avec des prestations tout simplement époustouflantes.

La liste des stars du XV qui se sont cassées les dents à 7 est très longue. Antoine Dupont n’en fait toutefois pas partie ! Le Français a en effet fait un passage express, mais il a marqué les mémoires avec notamment un sacre aux Jeux Olympiques de Paris 2024 qui l’a propulsé au rang de véritable légende.

« Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir »

Rapidement, tout le monde s’est demandé s’il réitèrera l’expérience lors des Jeux Olympiques 2028, qui se tiendront à Los Angeles. En tout cas, le principal intéressé semble partant. « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là » avait déclaré Antoine Dupont, lors d’un entretien accordé à L’Equipe. « Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles ».

Dupont absent de la liste « Objectif 2028 »

Pour le moment, ça semble être mal parti. La Fédération française de rugby a en effet livré sa liste « Objectif 2028 » pour la saison 2025/2026... et Antoine Dupont n’en fait pas partie. Sa blessure explique évidemment en grande partie ce choix, avec les premières étapes du circuit HSBC SVNS qui se dérouleront à Dubaï et au Cap fin novembre puis début décembre. On y retrouve toutefois d’autres cracks du Top 14, comme Grégoire Arfeuil de la Section Paloise ou encore Esteban Capilla de l’Aviron Bayonnais, les deux grandes révélations de ce début de saison.

