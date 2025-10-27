Romain Ntamack, le coup de pression !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tombeur de Toulon dimanche soir en Top 14, le Stade Toulousain a relevé la tête après sa défaite à Pau. Romain Ntamack semble particulièrement fier de la prestation de son équipe, mais le demi d'ouverture du XV de France met également la pression avant la réception du Stade Français samedi prochain du côté d'Ernest Wallon.

Une semaine après avoir chuté sur la pelouse de Pau (30-26), le Stade Toulousain a relevé la tête dimanche soir en s'imposant à domicile contre Toulon (59-24). Un large succès qui permet donc aux hommes d'Ugo Mola de redresser la barre au classement de Top 14 et de reprendre la tête devant le Stade Français, qui sera justement son prochain adversaire samedi prochain au stade Ernest Wallon. Un choc que craint déjà Romain Ntamack.

« On est fier » « Ça fait plaisir de gagner car on concrétise tout le travail effectué cette semaine. C’est dommage d’être encore à réaction avec cette défaite à l’extérieur la semaine dernière. Mais notre deuxième mi-temps a été très sérieuse. Tout ce que l’on met en place depuis le début de l’année commence à prendre et on est tombé face à une très belle équipe Toulonnaise qui nous a posé des problèmes en première mi-temps. Donc on est fier », a d'abord lâché Ntamack dimanche soir au micro de Canal +, et le demi d'ouverture du Stade Toulousain a ensuite mis la pression avant le choc contre le Stade Français.