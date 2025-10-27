Romain Ntamack : C'est terminé à Toulouse, la grande annonce !

Axel Cornic

Véritable icône du Stade Toulousain depuis son arrivée en 2018, Pita Akhi va faire ses valises en plein milieu de la saison pour retrouver son club formateur des Blues, en Nouvelle-Zélande. Mais Romain Ntamack assure que son successeur est déjà tout trouvé chez les Champions de France en titre.

C’est une annonce qui en a surpris plus d’un. Considéré comme l’un des leaders du Stade Toulousain depuis des nombreuses années, Pita Akhi va quitter le club. Et avec effet immédiat, puisque le trois-quart centre néo-zélandais va s’en aller le 1er décembre prochain, pour retrouver son pays natal.

« Pita a aidé Kalvin depuis pas mal d’années » Un tel départ pourrait laisser un trou béant, même dans un club comme le Stade Toulousain. Mais le successeur de Pita Akhi semble déjà trouvé avec Kalvin Gourgues, l’une des révélations de ce début de saison. « Pita a aidé Kalvin depuis pas mal d’années, il le soutient et cette année ça va être aussi une année de transition par rapport à ça » a révélé Romain Ntamack, en conférence de presse.