Dupont et Ntamack ont fait leurs adieux : L'hommage du Stade Toulousain !

Le Stade Toulousain a annoncé le départ de Pita Ahki après sept saisons, alors qu'il s'apprête à rejoindre les Auckland Blues, son club formateur en Nouvelle-Zélande. Salué par ses coéquipiers, dont Antoine Dupont et Romain Ntamack, le joueur de 33 ans a également reçu les honneurs du président Didier Lacroix.

Cette semaine, le départ de Pita Ahki a été officialisé par le Stade Toulousain. Après sept saisons, le trois-quarts centre va retrouver la Nouvelle-Zélande, du côté des Auckland Blues, en décembre. « Partir n'est pas une décision facile, mais c'est une décision familiale et rien n'est le plus important. Je sens que le moment est bien choisi, avec l'opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être plus près de nos proches, s’est-il justifié. Toulouse aura toujours une place à part dans mon coeur et je serai à jamais fier d'avoir porté ce maillot. »

« Ça a touché tout le monde » Les réactions n’ont pas manqué dans les rangs toulousains, l’équipe d’Ugo Mola saluant le passage du Néo-Zélandais chez le champion de France en titre. « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a notamment déclaré Antoine Dupont sur les réseaux sociaux. « Ça a touché tout le monde, parce qu'on a tous côtoyé Pita depuis pas mal d’années, a reconnu de son côté Romain Ntamack, présent face à la presse ce vendredi. Il n'a jamais été un grand bavard, mais juste avec un regard ou une poignée de main, on savait qu'il allait donner corps et âme pour ses partenaires. Ouais, ça nous a fait quelque chose, on est assez triste. C'est un sentiment assez égoïste, parce que s'il part, c'est pour son bien. Il nous a dit que c'était pour des raisons familiales. S'il en ressent le besoin, c'est vraiment que c'est important pour lui, donc on est quand même content pour lui qu'il puisse rentrer chez lui avec sa famille pour retrouver les siens. Il aura marqué une grande page de l'histoire du club et restera à jamais une des légendes du Stade Toulousain ».