Dupont et Ntamack ont fait leurs adieux : L'hommage du Stade Toulousain !

Le Stade Toulousain a annoncé le départ de Pita Ahki après sept saisons, alors qu'il s'apprête à rejoindre les Auckland Blues, son club formateur en Nouvelle-Zélande. Salué par ses coéquipiers, dont Antoine Dupont et Romain Ntamack, le joueur de 33 ans a également reçu les honneurs du président Didier Lacroix.
Cette semaine, le départ de Pita Ahki a été officialisé par le Stade Toulousain. Après sept saisons, le trois-quarts centre va retrouver la Nouvelle-Zélande, du côté des Auckland Blues, en décembre. « Partir n'est pas une décision facile, mais c'est une décision familiale et rien n'est le plus important. Je sens que le moment est bien choisi, avec l'opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être plus près de nos proches, s’est-il justifié. Toulouse aura toujours une place à part dans mon coeur et je serai à jamais fier d'avoir porté ce maillot. »
« Ça a touché tout le monde »
Les réactions n’ont pas manqué dans les rangs toulousains, l’équipe d’Ugo Mola saluant le passage du Néo-Zélandais chez le champion de France en titre. « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a notamment déclaré Antoine Dupont sur les réseaux sociaux. « Ça a touché tout le monde, parce qu'on a tous côtoyé Pita depuis pas mal d’années, a reconnu de son côté Romain Ntamack, présent face à la presse ce vendredi. Il n'a jamais été un grand bavard, mais juste avec un regard ou une poignée de main, on savait qu'il allait donner corps et âme pour ses partenaires. Ouais, ça nous a fait quelque chose, on est assez triste. C'est un sentiment assez égoïste, parce que s'il part, c'est pour son bien. Il nous a dit que c'était pour des raisons familiales. S'il en ressent le besoin, c'est vraiment que c'est important pour lui, donc on est quand même content pour lui qu'il puisse rentrer chez lui avec sa famille pour retrouver les siens. Il aura marqué une grande page de l'histoire du club et restera à jamais une des légendes du Stade Toulousain ».
« Séduire le public c’est bien. Son vestiaire, c’est encore plus beau »
Le président toulousain Didier Lacroix a lui aussi tenu des propos élogieux en évoquant le départ de son joueur : « Pita a réalisé une entrée discrète au club, qui nous a même soumis au doute tant son bilan médical posait question… Et pourtant, quelques semaines plus tard, il rayonne sur le Top 14. En Champions Cup, il rappelle aux Irlandais qu’il est passé par la contrée du Connacht et séduit tous les publics. Séduire le public c’est bien. Son vestiaire, c’est encore plus beau. Il l’a fait avec très peu de mots mais un "body language" parlant et beaucoup de preuves, dont la plus belle est sans doute sa présence dans chacune des finales disputées par le Stade depuis son arrivée. Pita et son indissociable Kayla. On les croise en famille au centre d'entraînement, les jours de récupération, ou encore pendant les vacances durant lesquelles elle vient s'entraîner seule avec de sacrées séances sur le terrain synthétique, où Pita la rejoint, accompagné de leurs filles. Le couple est de toutes les initiatives pour rassembler les familles ou organiser le Noël des enfants. Ils sont devenus plus Stadistes que tous les Stadistes mais leur choix de repartir dans « l’autre chez eux » en Nouvelle-Zélande s’entend quand on est aussi attaché à sa terre d’origine. Cette (mauvaise) nouvelle, c’est à nous de la transformer en opportunité. À partir du 1er décembre, nous aurons un nouvel ambassadeur en terre Néo-zélandaise. À nous de rester à l’écoute de ces possibilités car les liens que nous avons tissés semblent forts et inaltérables. À très vite Pita et Kayla. »