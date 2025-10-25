Christophe Urios : Le changement attendu

Après le large revers contre Bayonne le week-end dernier, Christophe Urios attend une réaction de son équipe ce samedi face à Castres. Déçu par l'attitude de ses joueurs, l’entraîneur de l’ASM a insisté ce vendredi en conférence de presse sur l'importance de l'état d'esprit de son équipe pour retrouver le chemin de la victoire.
Christophe Urios attend une réaction de son équipe et n’hésite pas à le faire savoir. Sèchement battu par Bayonne le week-end dernier (44-17), Clermont a rendez-vous avec Castres ce samedi après-midi (16h35) à domicile. Présent face à la presse à la veille du match, l’entraîneur de l’ASM a annoncé la couleur.
« On perd sur l'état d'esprit, sur les attitudes, sur ce qui représente notre ADN »
« On a pris 40 points à Bayonne. Ce n'était pas forcément prévu. Lundi, c'était dur, même s'il y a eu des bons échanges quand même. Et mardi, ils avaient basculé. Après, à Bayonne, on ne perd pas sur notre rugby. C'est ça qui fait mal. On perd sur l'état d'esprit, sur les attitudes, sur ce qui représente notre ADN et sur lequel je suis très à cheval. Donc on n'a pas su basculer dans ce match. Face à Castres, évidemment qu'on a besoin de se recentrer sur les bases et les fondamentaux pour retrouver de l'avancée et de l'axe. La semaine était plutôt orientée comme ça », a confié Urios, rapporté par Rugbyrama.
« On a été déçus par nous-mêmes »
« Il y a plusieurs choses qui m'ont déçu. La première, c'est moi parce que je n'ai pas su embarquer l'équipe. On a senti quand même que quand il y a eu le forfait d'Harry (Plummer), tout le monde a baissé la tête. Je savais qu'il fallait relancer l'idée du collectif. Et moi, je n'ai pas réussi à les embarquer. Les leaders n'ont pas réussi à les embarquer. Et le restant du staff non plus. On a été déçus par nous-mêmes. Et je n'aime pas trop ça. Il fallait qu'ils l'entendent. On a besoin de se recentrer sur ce qui fait notre ADN, c'est-à-dire d'abord l'état d'esprit, puis l'engagement physique, puis les bases », poursuit Christophe Urios, justifiant ensuite ses changements pour affronter Castres : « Il y a des joueurs qui l'ont déçu, ils sortent, il y a des joueurs qui ont besoin de jouer, de prouver, ils rentrent. Il y a des joueurs qui rentrent suite à des blessures notamment, d'autres qui sortent suite à des blessures aussi. La vie d'une équipe quoi ! »