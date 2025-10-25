Christophe Urios : Le changement attendu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le large revers contre Bayonne le week-end dernier, Christophe Urios attend une réaction de son équipe ce samedi face à Castres. Déçu par l'attitude de ses joueurs, l’entraîneur de l’ASM a insisté ce vendredi en conférence de presse sur l'importance de l'état d'esprit de son équipe pour retrouver le chemin de la victoire.

Christophe Urios attend une réaction de son équipe et n’hésite pas à le faire savoir. Sèchement battu par Bayonne le week-end dernier (44-17), Clermont a rendez-vous avec Castres ce samedi après-midi (16h35) à domicile. Présent face à la presse à la veille du match, l’entraîneur de l’ASM a annoncé la couleur.

« On perd sur l'état d'esprit, sur les attitudes, sur ce qui représente notre ADN » « On a pris 40 points à Bayonne. Ce n'était pas forcément prévu. Lundi, c'était dur, même s'il y a eu des bons échanges quand même. Et mardi, ils avaient basculé. Après, à Bayonne, on ne perd pas sur notre rugby. C'est ça qui fait mal. On perd sur l'état d'esprit, sur les attitudes, sur ce qui représente notre ADN et sur lequel je suis très à cheval. Donc on n'a pas su basculer dans ce match. Face à Castres, évidemment qu'on a besoin de se recentrer sur les bases et les fondamentaux pour retrouver de l'avancée et de l'axe. La semaine était plutôt orientée comme ça », a confié Urios, rapporté par Rugbyrama.