XV de France : Le coup de pression de Christophe Urios !

Axel Cornic

Après des années compliquées, Clermont semble renaitre de ses cendres, avec notamment un retour en phase finale du Top 14 la saison dernière. C’est surtout grâce à Christophe Urios, qui depuis son arrivée a réussi à faire éclore plusieurs talents importants pour le club auvergnat, mais également pour le XV de France.

Dans deux semaines, le Top 14 va prendre une pause pour laisser la place au XV de France. Mais on pourra voir certains des grands acteurs du championnat briller avec la sélection, qui croisera notamment le fer avec l’Afrique du Sud, l’Australie et les Fiji. Et c’est le cas de quelques joueurs de l’ASM Clermont Auvergne...

« Il y a trois joueurs qui sont avec les grands et cinq qui sont avec les Bleuets » Le capitaine Baptiste Jauneau, ainsi que Barnabé Massa et Régis Montagne pourraient aider le XV de France dans sa tournée de novembre. Et les voir en sélection, ravi forcément leur entraineur ! « C'est une satisfaction. Il y a trois joueurs qui sont avec les grands et cinq qui sont avec les Bleuets. Je suis déçu, évidemment, que Killian Tixeront et Léon Darricarrère n'y soient pas parce qu'ils ont fait partie de cette aventure de l'équipe de France cet été » a expliqué Christophe Urios.