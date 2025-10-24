Clash d’Antoine Dupont : La guerre continue !

Axel Cornic

Toujours absent depuis sa blessure au genou de mars dernier, Antoine Dupont fait tout de même beaucoup parler. Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain a récemment fait une sortie très remarquée, critiquant le système de salary-cap mis en place par la Ligue nationale de rugby, en Top 14.

C’est une déclaration qui pourrait faire bouger les choses. En marge d’un évènement avec le Stade Toulousain et Peugeot, sponsor historique du club, Antoine Dupont a sorti la sulfateuse. Dans son viseur le salary-cap, jugé par la star du rugby français comme trop envahissant.

Dupont réclame un changement Et il a confirmé cette position dans plusieurs entretiens après, comme auprès de l’AFP. « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques » a expliqué Antoine Dupont. « Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système ».