Alcool, régime… Les secrets d'Antoine Dupont dévoilés !

Bientôt de retour sur les terrains de rugby, Antoine Dupont est réputé pour son hygiène de vie saine. Évitant l'alcool et les produits industriels, la star du XV de France mise sur une alimentation bio et locale pour optimiser ses performances. Il y a quelques années, le protégé de Fabien Galthié avait dévoilé ses secrets...
Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont se donne les moyens de rester au meilleur de sa forme. L’international tricolore, proche de faire son retour sur les terrains après sa grave blessure au genou droit en mars dernier, suit un régime strict et évite les écarts. Interrogé par LSA en 2023, dans le cadre d’un partenariat avec la marque Casino, Antoine Dupont dévoilait ses habitudes alimentaires.
« Je n’aime ni l’alcool, ni les jus de fruits, ni le café »
« Je dois dire que j’ai une affection particulière pour ces produits locaux parce que j’ai toujours été habitué à ça, déclarait celui qui est issu du milieu rural. En plus, mon frère est éleveur de porcs noirs de Bigorre et j’aurais du mal à me cantonner aux seuls produits industriels. Après, j’essaye de consommer avec discernement. (…) Je mange la plupart du temps au club (le Stade Toulousain, NDLR) donc j’achète plutôt des provisions pour le petit déjeuner et les collations : des sons et flocons d’avoine, des mueslis, des laits végétaux que je mixe avec du lait de vache. Je veille à ce que ce soit plutôt des produits bio et pas trop sucrés. Côté boissons, c’est surtout de l’eau. Je n’aime ni l’alcool, ou alors très occasionnellement, ni les jus de fruits, ni le café. »
« Je regarde les valeurs nutritionnelles mais aussi l’origine, la provenance. J’essaye aussi de privilégier le bio »
Au cours du même entretien, Antoine Dupont reconnaissait être attentif aux produits qu’il achetait. « Cela fait quelques années que je suis sensibilisé à ces questions. Je regarde les valeurs nutritionnelles mais aussi l’origine, la provenance. J’essaye aussi de privilégier le bio, sachant que si ces produits viennent d’un autre pays, ça n’a pas trop de sens pour moi, donc j’évite. Il m’arrive de regarder aussi le Nutri-score, confiait le Toulousain. En équipe de France, nous avons maintenant deux diététiciens qui sont constamment avec nous durant nos rassemblements, qui préparent nos collations, nos repas, mais aussi des supplémentations pour certains joueurs qui ont besoin de perdre du poids ou d’en prendre. Avec des cures de collagène aussi, parfois, pour renforcer les tendons. C’est plus de la micronutrition, mais c’est un sujet que je suis de près. Certains joueurs ne s’en préoccupent pas trop, moi je préfère savoir ce que je mange, et pourquoi. »
Pour Antoine Dupont, cette exigence est déterminante pour sa carrière. « C’est hyper important, autant que l’entraînement ou la récupération, affirmait-il auprès de LSA. Notre corps, c’est notre outil de travail, donc il faut savoir ce qu’on met dedans et les apports qui le font fonctionner. L’alimentation, c’est notre carburant. Cela fait plusieurs années que j’essaie d’apporter beaucoup de soin au quotidien à ces questions, sans être trop intégriste, en me faisant plaisir et sans trop culpabiliser. »