Alcool, régime… Les secrets d'Antoine Dupont dévoilés !

Bientôt de retour sur les terrains de rugby, Antoine Dupont est réputé pour son hygiène de vie saine. Évitant l'alcool et les produits industriels, la star du XV de France mise sur une alimentation bio et locale pour optimiser ses performances. Il y a quelques années, le protégé de Fabien Galthié avait dévoilé ses secrets...

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont se donne les moyens de rester au meilleur de sa forme. L’international tricolore, proche de faire son retour sur les terrains après sa grave blessure au genou droit en mars dernier, suit un régime strict et évite les écarts. Interrogé par LSA en 2023, dans le cadre d’un partenariat avec la marque Casino, Antoine Dupont dévoilait ses habitudes alimentaires.

« Je n’aime ni l’alcool, ni les jus de fruits, ni le café » « Je dois dire que j’ai une affection particulière pour ces produits locaux parce que j’ai toujours été habitué à ça, déclarait celui qui est issu du milieu rural. En plus, mon frère est éleveur de porcs noirs de Bigorre et j’aurais du mal à me cantonner aux seuls produits industriels. Après, j’essaye de consommer avec discernement. (…) Je mange la plupart du temps au club (le Stade Toulousain, NDLR) donc j’achète plutôt des provisions pour le petit déjeuner et les collations : des sons et flocons d’avoine, des mueslis, des laits végétaux que je mixe avec du lait de vache. Je veille à ce que ce soit plutôt des produits bio et pas trop sucrés. Côté boissons, c’est surtout de l’eau. Je n’aime ni l’alcool, ou alors très occasionnellement, ni les jus de fruits, ni le café. »