La séparation est officielle : Antoine Dupont sort du silence !

C'est désormais officiel, Pita Ahki quittera le Stade Toulousain en décembre prochain pour retourner en Nouvelle-Zélande, et l'équipe d'Antoine Dupont va donc perdre une grande figure de ces dernières années. Le demi de mêlée du XV de France est d'ailleurs sorti du silence en rendant un vibrant hommage à son coéquipier sur Instagram.
« Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland ». Voilà le communiqué officiel diffusé par le Stade Toulousain mercredi soir pour annoncer la future séparation avec Pita Ahki, qui retournera donc en Nouvelle-Zélande en décembre prochain. Un départ qui suscite de nombreuses émotions au sein du club...
Antoine Dupont réagit sur Instagram
Via une story postée sur son compte Instagram après l'officialisation de l'annonce, Antoine Dupont a tenu à saluer Pita Ahki qu'il a côtoyé durant sept ans au Stade Toulousain : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a écrit Dupont en guise de première réaction.
L'émotion de Pita Ahki
Pita Ahki, le principal intéressé, n'a pas manqué de déclarer à son tour sa flamme au Stade Toulousain dans le communiqué officiel : « Après 7 années inoubliables avec le Stade Toulousain, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose. Ce club et tous ses membres ont représenté une grande partie de ma vie et je serai toujours reconnaissant des amitiés, souvenirs et expériences dont j’ai eu la chance de bénéficier au long de ma route. Partir n’est pas une décision facile, mais c’est une décision familiale et rien n’est plus important. Je sens que le moment est bien choisi, avec l’opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être plus près de nos proches. Je tiens à remercier mes coéquipiers (anciens et actuels), les entraîneurs et tout le personnel du club qui m’ont tant soutenu au fil des années. Enfin, aux supporters : merci de toujours être présents, de nous soutenir et de faire d’Ernest Wallon un endroit si spécial pour jouer. Votre soutien a été inestimable pour ma famille et pour moi. Toulouse aura toujours une place à part dans mon cœur et je serai à jamais fier d’avoir porté ce maillot », a-t-il annoncé avant la séparation qui sera actée en décembre.