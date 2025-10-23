La séparation est officielle : Antoine Dupont sort du silence !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est désormais officiel, Pita Ahki quittera le Stade Toulousain en décembre prochain pour retourner en Nouvelle-Zélande, et l'équipe d'Antoine Dupont va donc perdre une grande figure de ces dernières années. Le demi de mêlée du XV de France est d'ailleurs sorti du silence en rendant un vibrant hommage à son coéquipier sur Instagram.

« Le Stade Toulousain annonce avec émotion le départ de son ¾ centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l’a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel : les Blues d’Auckland ». Voilà le communiqué officiel diffusé par le Stade Toulousain mercredi soir pour annoncer la future séparation avec Pita Ahki, qui retournera donc en Nouvelle-Zélande en décembre prochain. Un départ qui suscite de nombreuses émotions au sein du club...

Antoine Dupont réagit sur Instagram Via une story postée sur son compte Instagram après l'officialisation de l'annonce, Antoine Dupont a tenu à saluer Pita Ahki qu'il a côtoyé durant sept ans au Stade Toulousain : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », a écrit Dupont en guise de première réaction.