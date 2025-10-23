Officiel - Départ du Stade Toulousain : Antoine Dupont fait ses adieux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Stade Toulousain a officialisé ces dernières heures le départ de son ¾ centre Pita Ahki, qui retournera en Nouvelle-Zélande en décembre prochain. Une nouvelle qui a ému l'ensemble du club, et notamment le capitaine Antoine Dupont qui a tenu à rendre hommage à son coéquipier via une story sur Instagram.

La nouvelle est tombée mercredi soir via un communiqué officiel du Stade Toulousain qui a annoncé le départ de Pita Ahki, le centre néo-zélandais, qui a décidé de quitter le club après sept ans : « Le Stade toulousain annonce avec émotion le départ de son trois-quarts centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l'a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel: les Blues d'Auckland », indique ce communiqué. Et les réactions se sont rapidement enchaînées...

Antoine Dupont très ému Via une story sur Instagram, Antoine Dupont a tenu à rendre hommage à son coéquipier en lui faisant déjà ses adieux : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », lâche le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, visiblement marqué par cette nouvelle.