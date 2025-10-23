Officiel - Départ du Stade Toulousain : Antoine Dupont fait ses adieux !

Le Stade Toulousain a officialisé ces dernières heures le départ de son ¾ centre Pita Ahki, qui retournera en Nouvelle-Zélande en décembre prochain. Une nouvelle qui a ému l'ensemble du club, et notamment le capitaine Antoine Dupont qui a tenu à rendre hommage à son coéquipier via une story sur Instagram.
La nouvelle est tombée mercredi soir via un communiqué officiel du Stade Toulousain qui a annoncé le départ de Pita Ahki, le centre néo-zélandais, qui a décidé de quitter le club après sept ans : « Le Stade toulousain annonce avec émotion le départ de son trois-quarts centre Pita Ahki, au 1er décembre 2025. Il rejoindra le club de ses débuts, celui qui l'a vu naître, grandir et se former en tant que joueur professionnel: les Blues d'Auckland », indique ce communiqué. Et les réactions se sont rapidement enchaînées...
Antoine Dupont très ému
Via une story sur Instagram, Antoine Dupont a tenu à rendre hommage à son coéquipier en lui faisant déjà ses adieux : « C’était un honneur de jouer à tes côtés mon frère », lâche le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, visiblement marqué par cette nouvelle.
Les adieux émus de Pita
Pita Ahki a lui aussi pris la parole dans le communiqué du Stade Toulousain pour passer un message : « Après 7 années inoubliables avec le Stade Toulousain, j’ai pris la décision incroyablement difficile de passer à autre chose (…) Je sens que le moment est bien choisi, avec l’opportunité de continuer à jouer au rugby professionnel tout en ramenant ma petite famille chez elle pour être plus près de nos proches. Je tiens à remercier mes coéquipiers (anciens et actuels), les entraîneurs et tout le personnel du club qui m’ont tant soutenu au fil des années. Enfin, aux supporters : merci de toujours être présents, de nous soutenir et de faire d’Ernest Wallon un endroit si spécial pour jouer. Votre soutien a été inestimable pour ma famille et pour moi. Toulouse aura toujours une place à part dans mon cœur et je serai à jamais fier d’avoir porté ce maillot », a-t-il lâché.