Antoine Dupont «infecte» : La provocation qui part au clash !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais réputé pour être la grande star du rugby français de par ses performances avec le XV de France et le Stade Toulousain, Antoine Dupont avait un tempérament assez virulent durant son enfance comme en témoignent sa mère ainsi que son petit frère. Et ses provocations de petit garçon ont parfois viré au clash... Explications.

Que savez-vous vraiment d'Antoine Dupont dans le cadre privé ? La star du XV de France et du Stade Toulousain est d'un tempérament relativement discret et mystérieux malgré sa grosse médiatisation, mais sa mère ainsi que son frère avaient apporté quelques éléments de réponse sur la véritable personnalité d'Antoine Dupont il y a déjà quelques mois dans un documentaire diffusé sur France 2.

« Antoine provoquait, ça finissait mal » La mère d'Antoine Dupont décrit un enfant plutôt agité et qui n'hésitait pas à provoquer son frère à la moindre occasion, ce qui provoquait régulièrement des clashs : « Quand il était jeune, il fallait avoir les bons arguments pour qu’il obéisse [...] Avec son frère Clément, ils jouaient ensemble et se battaient pas mal. Souvent ça finissait mal, et souvent Antoine provoquait Clément et le poussait dans ses limites jusqu’à ce qu’il craque », indique la mère du demi de mêlée du XV de France.