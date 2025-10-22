Antoine Dupont, la nouvelle galère qui l’attend !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En passe de retrouver la compétition et les terrains de rugby après avoir été éloigné pendant huit mois en raison d'une rupture des ligaments croisés, Antoine Dupont va avoir une nouvelle galère à gérer. En effet, le Stade Toulousain perd quasiment l'intégralité de ses rencontres à l'extérieur depuis le début de la saison, et la star du XV de France sera attendue au tournant pour régler ce souci.

Antoine Dupont reprendra la compétition en fin d'année civile avec le Stade Toulousain après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, et le capitaine des Rouge et Noir va avoir du pain sur la planche pour redresser la situation sportive actuelle de son club. En effet, sur les 7 premières journées de Top 14, Toulouse a déjà perdu 3 matchs, et toutes ces défaites ont été concédées à l'extérieur. Une dynamique qui préoccupe d'ailleurs un certain Vincent Moscato qui s'est lâché sur RMC dans son émission, après la défaite de samedi dernier à Pau (30-26).

Moscato bluffé par Pau Il a d'abord salué la remarquable performance des Palois contre le Stade Toulousain : « Le match qu’ils font samedi, il est extraordinaire. Quand ils sont menés 14 – 00, tu te dis que c’est compliqué ! Et après, tu n’y peux rien : tu es pour Pau car ils jouent bien. Les saisons d’avant, ils n’avaient pas les moyens et avaient moins envie. Là tu as Gailleton, Arfeuil, Brau-Boirie… Les mecs sont très bons, on s’est régalés, c’était un match de très haut niveau », a expliqué Moscato, avant de faire part de son inquiétude pour le Stade Toulousain et sa dynamique à l'extérieur.