XV de France : Fabien Galthié reçoit un appel inattendu !

Axel Cornic

Dans seulement quelques heures, Fabien Galthié va livrer la liste des joueurs convoqués à Marcoussis, pour préparer la tournée de novembre. Les candidats sont nombreux et c’est le cas de Cheikh Tiberghien, arrière de 25 ans qui réalise un excellent début de saison avec l’Aviron Bayonnais.

Tout le monde se demande qui va défendre les couleurs du XV de France cet automne, avec notamment le gros choc face à l’Afrique du Sud du 8 novembre prochain. Sauf blessés comme Antoine Dupont, la plupart des cadres est assurée d’avoir une place. Pourtant, le sélectionneur Fabien Galhtié nous a habitués à quelques surprises ces dernières années.

« Je ne veux pas faire le faux humble : j’ai envie d’être en équipe de France » Ainsi, pourquoi ne pas récompenser les hommes forts de l’Aviron Bayonnais, grosse surprise de ce début de saison ? C’est notamment le cas de Cheikh Tiberghien, qui rêve du XV de France. « Clairement, c’est un objectif, a assuré le joueur. Je ne veux pas faire le faux humble : j’ai envie d’être en équipe de France » a expliqué l’arrière bayonnais, au micro d’Ici Pays Basque.