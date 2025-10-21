Christophe Urios, la relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Le début de saison est plutôt mitigé du côté de l’ASM Clermont Auvergne. Les Jaune-et-Bleu peinent à se montrer convaincant à l’extérieur, alors qu’ils affichent un bon visage à domicile. En attendant de régler ce souci, Christophe Urios n’hésite pas à intégrer des éléments du centre de formation à son effectif. Le manager de 59 ans est d’ailleurs ravi par la relation mise en place entre l’équipe première et les jeunes joueurs.

«J’ai besoin d’avoir confiance pour lancer un joueur» « Je n’ai pas besoin de les faire jouer pour qu’ils me rendent de la confiance, je les vois tous les jours à l’entrainement et c’est leur façon d’être qui me motive à les mettre sur le terrain. J’ai besoin d’avoir confiance pour lancer un joueur quel qu’il soit, cela passe par le travail qu’ils font avec les Espoirs et toute la semaine avec nous. Ils sont performants, ils méritent leur place et ils jouent ! Je ne mets pas des mecs sur la feuille de match en fonction de leur carte d’identité, je fais jouer les mecs qui le méritent quel que soit leur âge ! » a d’abord expliqué Christophe Urios auprès des médias de l’ASM Clermont Auvergne.