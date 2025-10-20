Christophe Urios, la catastrophe qui le rend fou !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne n’y arrive toujours pas à l’extérieur. Le club clermontois s’est incliné ce samedi sur la pelouse de Bayonne (44-17). Il faut dire que les Jaune-et-Bleu a fait avec plusieurs absents, et cela leur a été préjudiciable aux yeux de Christophe Urios, qui a lâché un coup de gueule après la partie.

Du côté de l’ASM Clermont Auvergne, le début de saison est mitigé. Les Jaune-et-Bleu peinent à montrer le même visage à domicile qu’à l’extérieur. Le club clermontois s’est d’ailleurs incliné sur la pelouse de Bayonne ce samedi (44-17). Christophe Urios a dû faire avec plusieurs absents, certains joueurs dont Harry Plummer ayant été laissés au repos. Ce choix a néanmoins viré à la catastrophe, et le manager de 59 ans n’a pas manqué de pousser un coup de gueule.

«Il faut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui» « Mentalement, on n’arrive pas à se projeter sur les déplacements. Il faut faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la seule explication que je peux avoir. Beaucoup de choses m'ont déçu sur ce match, la défense, l'état d'esprit, les rucks. En mêlée, on n'a pas réussi à s'en sortir alors que c'est un secteur où on pensait les attraper » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.