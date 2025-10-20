Surprise, Christophe Urios se fait lâcher !

Axel Cornic

L’ASM Clermont Auvergne a vécu une nouvelle désillusion en ouverture de la 7e journée du Top 14, avec la large défaite face à l’Aviron Bayonnais (44-17). Evidemment, Christophe Urios était loin d’être content et ça ne devrait pas s’arranger, puisqu'une mauvaise nouvelle pourrait bien le contrarier.

Ce n’est pas vraiment le début de saison auquel on s’attendait. Après avoir accroché les phases finales du Top 14, Clermont semblait pouvoir être l’une des surprises de cette édition 20245/2026. Mais les Auvergnats semblent déjà être au bord de la crise, avec une nouvelle défaite ce samedi.

Série noire pour Clermont Lors de la conférence de presse d’après-match, Christophe Urios ne semblait pas très loquace après ce revers face à Bayonne. « Je n’ai pas vraiment d’explication. Mentalement, on n’arrive pas à se projeter sur les déplacements » a expliqué le coach de Clermont. « Il faut faire plus que ce qu’on fait aujourd’hui. C’est la seule explication que je peux avoir ».