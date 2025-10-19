Antoine Dupont, la catastrophe qui ne passe pas !

Déjà privé d’Antoine Dupont, le Stade toulousain a perdu deux autres joueurs ce samedi contre Pau. Ugo Mola a vu Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel sortir sur blessure. Et pour le manager des Rouge-et-Noir, ces pertes ont déstabilisé son équipe et ont ainsi eu une influence sur la défaite des siens (30-26).
Antoine Dupont doit encore s’armer de patience. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas faire son retour avant fin novembre ou début décembre. Et comme si cela ne suffisait pas, le Stade toulousain a vu deux autres joueurs le rejoindre à l’infirmerie. Contre Pau ce samedi, Ugo Mola a perdu Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel sur blessure. Et le manager des Rouge-et-Noir estime que cela a pesé dans la défaite de son équipe (30-26).
«On a perdu deux trois-quarts sur blessure un peu rapidement, ça déstabilise»
« C'est râlant de perdre quand tu es devant à la fin du temps réglementaire, mais on repart avec un point. C'est comme ça. On a perdu deux trois-quarts sur blessure un peu rapidement, ça déstabilise toujours un peu mais bravo aux Palois. Ils ont mis l'énergie et les ingrédients pour être en mesure de remporter ce match qui était mal embarqué pour eux. Et quand tu encaisses quatorze points sur des actions à zéro passe sur coup d'envoi... Ça coûte trop cher à l'extérieur de prendre des points comme ça pour espérer gagner » a d’abord confié Ugo Mola dans des propos rapportés par L’Equipe.
«C'est malgré tout un match qui va compter pour la suite»
« Pour le reste, quand les mecs ont tenu le ballon, notre rugby était plutôt intéressant. Et à partir du moment où le bras de fer s'est engagé, on savait qu'un fait de jeu allait faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Et malheureusement, il y a ce dernier ruck perdu au milieu du terrain qui, à deux minutes de la fin, nous coûte très cher. On ne doit pas le perdre à ce moment-là du match. Je me répète, bravo à Pau. Ils ont réalisé une belle performance. Ils font un gros début de saison. De notre côté, c'est malgré tout un match qui va compter pour la suite dans notre progression » a ensuite ajouté l’entraîneur du Stade toulousain.