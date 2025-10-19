Antoine Dupont, la catastrophe qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

Déjà privé d’Antoine Dupont, le Stade toulousain a perdu deux autres joueurs ce samedi contre Pau. Ugo Mola a vu Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel sortir sur blessure. Et pour le manager des Rouge-et-Noir, ces pertes ont déstabilisé son équipe et ont ainsi eu une influence sur la défaite des siens (30-26).

Antoine Dupont doit encore s’armer de patience. Gravement touché au genou en mars dernier, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas faire son retour avant fin novembre ou début décembre. Et comme si cela ne suffisait pas, le Stade toulousain a vu deux autres joueurs le rejoindre à l’infirmerie. Contre Pau ce samedi, Ugo Mola a perdu Pierre-Louis Barassi et Matthis Lebel sur blessure. Et le manager des Rouge-et-Noir estime que cela a pesé dans la défaite de son équipe (30-26).

«On a perdu deux trois-quarts sur blessure un peu rapidement, ça déstabilise» « C'est râlant de perdre quand tu es devant à la fin du temps réglementaire, mais on repart avec un point. C'est comme ça. On a perdu deux trois-quarts sur blessure un peu rapidement, ça déstabilise toujours un peu mais bravo aux Palois. Ils ont mis l'énergie et les ingrédients pour être en mesure de remporter ce match qui était mal embarqué pour eux. Et quand tu encaisses quatorze points sur des actions à zéro passe sur coup d'envoi... Ça coûte trop cher à l'extérieur de prendre des points comme ça pour espérer gagner » a d’abord confié Ugo Mola dans des propos rapportés par L’Equipe.