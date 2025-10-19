Coup de tonnerre à l’UBB : Un gros transfert bouclé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le troisième-ligne anglais Tom Willis, qui évolue actuellement avec les Saracens, va retrouver l'UBB la saison prochaine. Il avait déjà évolué en Gironde durant la saison 2022-2023 et semblait parfaitement épanoui depuis son retour au pays, mais l'UBB a finalement réussi à le convaincre... Explications.

La nouvelle a été officialisée samedi soir par les Saracens : L'international anglais Tom Willis (26 ans), qui évolue au poste de troisième ligne, va revenir à Bordeaux-Bègles la saison prochaine. L'UBB a bouclé ce retour alors que les négociaitons avaient été entamés il y a déjà un bon moment, mais d'autres écuries du Top 14 telles que le LOU et Bayonne avaient également Willis dans le collimateur.

Willis donne son accord Tom Willis a donc donné son accord à l'UBB comme le confirme L'EQUIPE, lui qui y avait déjà évolué durant la saison 2022-2023 après la mise en liquidation de son équipe de l'époque, les Wasps. Par la suite, il était donc reparti en Angleterre du côté des Saracens, ce qui lui avait permis de retrouver son équipe nationale. Et Tom Willis devra donc tirer un trait sur le quinze de la Rose l'an prochain avec ce retour en France.