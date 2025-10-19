Coup de tonnerre à l’UBB : Un gros transfert bouclé !

Le troisième-ligne anglais Tom Willis, qui évolue actuellement avec les Saracens, va retrouver l'UBB la saison prochaine. Il avait déjà évolué en Gironde durant la saison 2022-2023 et semblait parfaitement épanoui depuis son retour au pays, mais l'UBB a finalement réussi à le convaincre... Explications.
La nouvelle a été officialisée samedi soir par les Saracens : L'international anglais Tom Willis (26 ans), qui évolue au poste de troisième ligne, va revenir à Bordeaux-Bègles la saison prochaine. L'UBB a bouclé ce retour alors que les négociaitons avaient été entamés il y a déjà un bon moment, mais d'autres écuries du Top 14 telles que le LOU et Bayonne avaient également Willis dans le collimateur.
Willis donne son accord
Tom Willis a donc donné son accord à l'UBB comme le confirme L'EQUIPE, lui qui y avait déjà évolué durant la saison 2022-2023 après la mise en liquidation de son équipe de l'époque, les Wasps. Par la suite, il était donc reparti en Angleterre du côté des Saracens, ce qui lui avait permis de retrouver son équipe nationale. Et Tom Willis devra donc tirer un trait sur le quinze de la Rose l'an prochain avec ce retour en France.
L'UBB a convaincu Willis
En avril 2024, dans les colonnes de Sud-Ouest, Tom Willis expliquait pourtant être pleinement épanoui aux Saracens : « J’adore être en Angleterre, j’adore jouer pour les Saracens. Le club a été formidable pour moi, il m’a bien pris en charge. J’ai vraiment beaucoup aimé mon séjour à Bordeaux mais je ne regrette pas d’être parti. J’adore où je suis en Angleterre et j’espère pousser pour jouer dans l’équipe nationale. C’est le bon endroit pour moi ». Mais l'UBB a finalement réussi à le faire changer d'avis pour un retour...