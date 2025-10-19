Rugby : Révolution au PSG, c’est validé pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Luis Enrique s’inspire du monde du rugby au PSG. L’entraîneur espagnol passe ses première mi-temps perché dans les tribunes lorsque son équipe évolue à domicile. Une pratique plutôt courante dans le monde de l’ovalie, et qu’a totalement validé l’ancien entraîneur de Castres et du Racing 92 Laurent Labit.

Toujours à la recherche d’innovations, Luis Enrique a mis en place une routine étonnante au PSG. L’entraîneur parisien prend désormais de la hauteur lors des premières périodes des rencontres disputées au Parc des Princes. Une pratique novatrice dans le monde du football, mais qui est bien plus courante dans celui du rugby.

Luis Enrique en tribunes : « Une incidence déterminante sur le coaching en seconde mi-temps » Au cours d’un entretien accordé à l’Equipe, l’ancien entraîneur de Castres et du Racing 92 Laurent Labit a validé cette méthode employée par Luis Enrique. « Il a une incidence déterminante sur le coaching en seconde mi-temps. Au foot, tu as neuf joueurs sur le banc et seulement cinq peuvent entrer en jeu. Au rugby, tes huit remplaçants peuvent rentrer. Il y a un vrai choix de coaching à trancher au foot, il appartient au boss et il sera plus opérationnel en bas », confie-t-il.