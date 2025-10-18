PSG - Luis Enrique : Le changement réclamé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi, le PSG a encore concédé un match nul face à Strasbourg (3-3) au Parc des Princes. Le club s'expose donc à un retour de Marseille par exemple au classement et pourrait perdre la tête. Une situation qui commence à devenir un peu préoccupante pour Pierre Ménès. Il ne comprend pas pourquoi Luis Enrique continue sur le même schéma.

Depuis quelques semaines, le PSG est obligé de se passer d'éléments importants de l'effectif en raison des nombreuses blessures qui ont touché certains joueurs. Face à Strasbourg, une des meilleures équipes cette année, le match n'était pas loin d'échapper aux hommes de Luis Enrique, qui étaient menés 3-1. Pierre Ménès ne comprend pas la stratégie actuelle de Luis Enrique et a tenu à le faire savoir.

« Ce n'est pas possible de gagner contre Strasbourg avec huit remplaçants » Largement dominateur du championnat l'an dernier, le PSG montre déjà quelques limites cette saison. Pierre Ménès estime qu'il y avait mieux à faire du côté de Luis Enrique dans sa gestion du match. « Je sais bien qu'il est considéré comme un saint homme, mais il va falloir qu'il comprenne que ce n'est pas possible de gagner contre Strasbourg avec huit remplaçants. Cet entêtement est un problème. Franchement, je m'attendais à ce qu'il change au moins deux joueurs à la mi-temps » réagit-il sur sa chaîne YouTube.