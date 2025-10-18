Antoine Dupont, le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Encore convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont se rapproche peu à peu d’un retour à la compétition. En attendant, le Stade toulousain fait toujours sans son joueur vedette. Le staff des Rouge-et-Noir a d’ailleurs révélé avoir opéré quelques changements dans le vestiaire en l’absence du capitaine du XV de France.

Antoine Dupont est sur le chemin du retour. Gravement touché au genou en mars dernier, le capitaine du XV de France n’a plus que quelques semaines à attendre avant de pouvoir reprendre la compétition. Le demi de mêlée de 28 ans devrait avoir le feu vert du Stade toulousain d’ici fin novembre ou début décembre. En attendant, les Rouge-et-Noir continuent de faire sans lui. Le staff d’Ugo Mola a d’ailleurs avoué avoir opéré quelques changements dans le vestiaire en l’absence d’Antoine Dupont.

Le Stade toulousain «sur courant alternatif» ? « Oui, il y a du changement, forcément. Après une belle victoire contre Bordeaux, il y a peut-être eu un petit peu de relâchement sur le début, ce qui était normal. Notre plus gros défaut de ce début d’année, c’est d’être sur courant alternatif » a d’abord expliqué Jean Bouilhou dans un entretien accordé à La Dépêche.