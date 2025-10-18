Rupture d’Antoine Dupont : Le choc attendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour sur les terrains en novembre après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier, Antoine Dupont va forcément appréhender les premiers duels auxquels il faudra faire face au moment de retrouver les terrains. Et Sofiane Guitoune annonce déjà un choc qu'il faudra bien négocier pour Dupont.

En mars dernier, alors qu'il affrontait l'Irlande avec le XV de France à l'occasion du Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, la deuxième blessure de ce genre depuis le début de sa carrière. La star du Stade Toulousain retrouvera les terrains fin novembre ou début décembre, et l'appréhension sera forcément là pour Dupont dans ses premiers contacts après une rupture qui a nécessité une longue rééducation.

« Des petits doutes » pour le retour sur le terrain ? Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Sofiane Guitoune avertit Antoine Dupont pour son retour sur les terrains : « Petit à petit, tu retrouves des sensations et tu valides des choses. Au départ, tu fais des crochets au niveau d’un plot vert qui est posé au sol donc tu ne risques rien. Puis on le remplace par un coéquipier dont tu ne connais pas la réaction, ce qui va t’obliger à t’adapter sur tes appuis. Des petites choses comme ça qui te font enlever toute appréhension. Certains ont des petits doutes, d’autres y vont sans calcul (rires) », indique l'ancien coéquipier de Dupont au Stade Toulousain.