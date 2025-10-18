Antoine Dupont : Il annonce enfin la délivrance !

Alexis Brunet

Antoine Dupont commence à voir le bout du tunnel. Blessé depuis plusieurs mois, le demi de mêlée devrait enfin pouvoir rejouer un match lors du mois de novembre. Pour cela, il faudra qu’il soit complètement remis, mais également qu’il n’ait plus peur. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il sera enfin remis sur pied, selon Sofiane Guitoune.

Depuis le 8 mars dernier et un match contre l’Irlande, Antoine Dupont n’est plus apparu sur le terrain lors d’un match officiel. Face aux Irlandais, le demi de mêlée s’est malheureusement fait une rupture d’un ligament croisé du genou droit, ce qui nécessite beaucoup de repos et de rééducation.

« Je sens que j'ai pas mal de boulot pour revenir à mon meilleur niveau » Avant le match entre le Stade Toulousain et l’UBB dimanche dernier (56-13), Antoine Dupont s’était exprimé pour Canal+ sur son grand retour. Le demi de mêlée ne souhaite pas brûler les étapes, surtout qu’il estime avoir encore beaucoup de boulot. « Évidemment que ces matches, ça donne envie de revenir, mais j'ai surtout envie de le faire dans de bonnes conditions. Pour le moment, je sens que j'ai pas mal de boulot pour revenir à mon meilleur niveau. Il me manque surtout de la force dans le quadri (ceps) pour pouvoir être le plus à l'aise possible dans mes déplacements, empêcher les douleurs. »