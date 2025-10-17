Antoine Dupont : Une nouvelle guerre déjà annoncée ?

Une nouvelle compétition va voir le jour l’été prochain, avec la première édition de la Coupe des Nations. Le XV de France va notamment affronter la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’Australie au début du mois de juillet, mais avec quels joueurs ? Car comme on l’a vu récemment, pas toutes les stars françaises pourraient être mises à disposition par leurs clubs.
Contrairement au football, dans le rugby il est impossible de jouer tous les trois jours. Il en va de la santé des joueurs et ce sujet est devenu toujours plus central dans les débats. Ainsi, les internationaux français doivent désormais disposer chaque saison d’une longue plage de repos et leur temps de jeu est scruté de près.
Quels joueurs avec le XV de France l’été prochain ?
C’est notamment pour cela que depuis 2019 et la prise de pouvoir de Fabien Galthié, les cadres majeurs du XV de France ne participent plus aux tournées estivales. Cela a notamment été le cas cet été, avec d’ailleurs une énorme polémique qui a éclaté en Nouvelle-Zélande. Les médias locaux ne comprenaient en effet pas comment la France pouvait se déplacer avec une équipe B voire C, alors qu’eux-mêmes venaient en Europe avec la grosse armada chaque automne.
Réunion entre la FFR et la LNR
Ce discours pourrait reprendre de plus belle. En juillet prochain, le XV de France disputera la toute nouvelle Coupe des Nations, qui remplace en quelque sorte les test-matchs offrant une véritable compétition avec un trophée à la fin. Et Fabien Galthié a bien l’intention d’avoir ses meilleurs joueurs à disposition ! Ainsi, Midi Olympique nous apprend qu’une première réunion aurait eu lieu entre la FFR et la LNR pour commencer à discuter de la situation des internationaux. Mais pour le moment, on est très loin de voir un Antoine Dupont postuler, surtout si son club du Stade Toulousain va jusqu’en finale du Top 14.