Antoine Dupont : Une nouvelle guerre déjà annoncée ?

Axel Cornic

Une nouvelle compétition va voir le jour l’été prochain, avec la première édition de la Coupe des Nations. Le XV de France va notamment affronter la Nouvelle-Zélande, le Japon et l’Australie au début du mois de juillet, mais avec quels joueurs ? Car comme on l’a vu récemment, pas toutes les stars françaises pourraient être mises à disposition par leurs clubs.

Contrairement au football, dans le rugby il est impossible de jouer tous les trois jours. Il en va de la santé des joueurs et ce sujet est devenu toujours plus central dans les débats. Ainsi, les internationaux français doivent désormais disposer chaque saison d’une longue plage de repos et leur temps de jeu est scruté de près.

Quels joueurs avec le XV de France l’été prochain ? C’est notamment pour cela que depuis 2019 et la prise de pouvoir de Fabien Galthié, les cadres majeurs du XV de France ne participent plus aux tournées estivales. Cela a notamment été le cas cet été, avec d’ailleurs une énorme polémique qui a éclaté en Nouvelle-Zélande. Les médias locaux ne comprenaient en effet pas comment la France pouvait se déplacer avec une équipe B voire C, alors qu’eux-mêmes venaient en Europe avec la grosse armada chaque automne.