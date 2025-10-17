Antoine Dupont : Le retour à la Thauvin qui le menace !

Axel Cornic

L’absence d’Antoine Dupont pour la tournée de novembre laisse une place libre au XV de France. Déjà titulaire cet été en Nouvelle-Zélande, Nolann Le Garrec semble être le grand favori pour remplacer le capitaine tricolore, mais certains se demandent si Baptiste Serin ne pourrait pas tirer son épingle du jeu.

Dans quelques semaines, les internationaux vont se réunir à Marcoussis pour préparer la tournée de novembre, avec notamment le très gros choc contre l’Afrique du Sud. Mais la grosse question est de savoir qui portera le numéro 9, alors qu’Antoine Dupont a déclaré forfait, trop juste après son opération du genou.

Baptiste Serin de retour ? Habituelle doublure de Dupont ces dernières saisons, Maxime Lucu devrait lui aussi être absent à cause de sa blessure à la main, ce qui ne simplifie pas les choses. Ainsi, Fabien Galthié pourrait surprendre tout le monde en rappelant un certain Baptiste Serin, que certains pensent blacklisté après la catastrophique tournée en Argentine de l’été 2024. « Jusqu’à preuve du contraire, je n’ai rien fait » a répondu le joueur du RCT, dans Midi Olympique.