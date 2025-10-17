Polémique - Antoine Dupont : Discussions confirmées !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En prenant position aussi catégoriquement face au salary cap imposé aux clubs du Top 14, Antoine Dupont a suscité de nombreuses réactions au sein du rugby français. D'ailleurs, le joueur du Racing 92 Gaël Fickou assure en avoir discuté avec son coéquipier au sein du XV de France.

Ces derniers jours, Antoine Dupont a largement fait parler de lui en poussant un coup de gueule contre le salary cap mis en place par la LNR pour les clubs du Top 14 : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap ». Des propos qui ont suscité de nombreuses réactions. Y compris celle de Gaël Fickou qui révèle même en avoir discuté avec Antoine Dupont.

Fickou évoque la polémique Dupont « J'ai un positionnement différent, dans le sens où au Racing on n'est pas trop concernés par ce problème-là, en interne. Je suis assez proche d'Antoine, on en a discuté », a confié le joueur du Racing 92 en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.