Christophe Urios : Les signatures qui vont le régaler !

Axel Cornic

A la peine depuis plusieurs années, l’ASM Clermont Auvergne semble sur le chemin de la rédemption. Tout ça en grande partie grâce à Christophe Urios, qui la saison dernière a réussi à accrocher les phases finales du Top 14 et semble bien déterminé à ramener durablement les Clermontois dans le haut du tableau.

Après avoir fait briller Oyonnax et Castres, Christophe Urios s’est lancé un nouveau défi en Auvergne. C’est à Clermont que l’un des techniciens français les plus suivis du moment travaille et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a porté ses fruits. Après la belle saison dernière les Jaunards ont mal démarré, mais se sont finalement repris à domicile, face au RCT.

Ceyte à Clermont une saison de plus Cette victoire semble avoir enfin lancé la saison clermontoise et les choses semblent bouger en interne, pour consolider le projet autour d’Urios. Ainsi, L’Equipe nous a appris que Thomas Ceyte a été prolongé jusqu’en 2027, grâce à une année optionnelle présente dans son contrat. Le deuxième-ligne est l’un des plus fidèles soldats du manager de Clermont, qui va voir d’autres bonnes nouvelles arriver.