Christophe Urios : Les signatures qui vont le régaler !

A la peine depuis plusieurs années, l’ASM Clermont Auvergne semble sur le chemin de la rédemption. Tout ça en grande partie grâce à Christophe Urios, qui la saison dernière a réussi à accrocher les phases finales du Top 14 et semble bien déterminé à ramener durablement les Clermontois dans le haut du tableau.
Après avoir fait briller Oyonnax et Castres, Christophe Urios s’est lancé un nouveau défi en Auvergne. C’est à Clermont que l’un des techniciens français les plus suivis du moment travaille et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a porté ses fruits. Après la belle saison dernière les Jaunards ont mal démarré, mais se sont finalement repris à domicile, face au RCT.
Ceyte à Clermont une saison de plus
Cette victoire semble avoir enfin lancé la saison clermontoise et les choses semblent bouger en interne, pour consolider le projet autour d’Urios. Ainsi, L’Equipe nous a appris que Thomas Ceyte a été prolongé jusqu’en 2027, grâce à une année optionnelle présente dans son contrat. Le deuxième-ligne est l’un des plus fidèles soldats du manager de Clermont, qui va voir d’autres bonnes nouvelles arriver.
On connait déjà les prochains ?
Car les signatures pourraient bien s’enchainer du côté de l’ASM Clermont Auvergne. Ainsi, Rugbyrama parle d’une possible prolongation pour Sébastien Bézy ou pour Etienne Falgoux, dont le contrat actuel se termine en juin prochain. Et l’autre dossier très important concerne Alivereti Raka, qui devrait lui aussi recevoir une offre dans les prochains mois. De bon augure pour l’avenir, quand on sait que les Auvergnats ont déjà réussi à bloquer leur capitaine Baptiste Jauneau jusqu’en 2028.