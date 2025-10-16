Christophe Urios, le nouveau craquage !

Pierrick Levallet

Du côté de l’ASM Clermont Auvergne, le début de saison est plutôt mitigé. Les résultats des Jaune-et-Bleu sont en dents de scie, et cela commencerait à agacer Christophe Urios. Le manager de 59 ans aurait notamment du mal à encaisser les difficultés de son équipe sur le plan offensif. Le coach clermontois a d’ailleurs recadré très vivement ses joueurs à l’entraînement.

«Ce n’est plus possible !» « J’en ai marre de voir des lions à domicile et des brebis à l’extérieur ! Ce n’est plus possible ! Si on n’arrive pas à marquer là, qu’est-ce que ça va être samedi ? » a lancé Christophe Urios à ses joueurs après une série d’en-avants près de la zone de marque, dans des propos rapportés par La Montagne. L’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne souhaite naturellement que son équipe corrige ce défaut au plus vite.