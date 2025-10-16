Christophe Urios, le nouveau craquage !

Le début de saison de l’ASM Clermont Auvergne est assez mitigé. Les résultats ne sont pas vraiment réguliers pour les Jaune-et-Bleu, qui rencontrent notamment des difficultés en attaque. Christophe Urios s’est d’ailleurs illustré par un nouveau craquage à l’entraînement à ce sujet. Le manager de 59 ans a notamment recadré vivement ses joueurs.
«Ce n’est plus possible !»
« J’en ai marre de voir des lions à domicile et des brebis à l’extérieur ! Ce n’est plus possible ! Si on n’arrive pas à marquer là, qu’est-ce que ça va être samedi ? » a lancé Christophe Urios à ses joueurs après une série d’en-avants près de la zone de marque, dans des propos rapportés par La Montagne. L’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne souhaite naturellement que son équipe corrige ce défaut au plus vite.
«Il faut se déplacer en étant costaud»
Dans le staff clermontois, on serait d’ailleurs conscient des problèmes à régler. « On est frustrés de voir l’écart de nos prestations à domicile et hors de nos bases. On l’avait pris de plein fouet au Racing, où nous n’étions pas descendus du bus durant les vingt premières minutes. On a eu beaucoup de mal à La Rochelle également. Si on veut avoir des ambitions dans ce championnat, il faut se déplacer en étant costaud, en essayant de ramener le plus de points possibles » a notamment confié Julien Laïrle, bras droit de Christophe Urios. Ambiance...