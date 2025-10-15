Christophe Urios : C’est terminé !

Axel Cornic

Après un début de saison compliqué, l’ASM Clermont Auvergne semble s’être relancé après sa large victoire contre Montauban (84-31), mais surtout face au RCT lors de la dernière journée du Top 14 (27-10). Mais il faudra confirmer ce samedi, avec le déplacement sur la pelouse de l’Aviron Bayonnais.

La saison a commencé un peu en retard du côté de l’Auvergne. Les hommes de Christophe Urios ont eu des problèmes à l’allumage, mais le moteur semble finalement bien lancé, avec deux victoires consécutives. Mais le mot d’ordre à Clermont, c’est de ne surtout pas se relâcher !

« On est frustrés de voir l’écart de nos prestations à domicile et hors de nos bases » C’est le message passé ce mardi en conférence de presse, par Julien Laïrle. « On est frustrés de voir l’écart de nos prestations à domicile et hors de nos bases. On l’avait pris de plein fouet au Racing, où nous n’étions pas descendus du bus durant les vingt premières minutes. On a eu beaucoup de mal à La Rochelle également » a expliqué le coach de la défense clermontoise.