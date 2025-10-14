Antoine Dupont : Le craquage avec des insultes publiques !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pris en grippe par certains fans de rugby qui dénoncent avec force la peopolisation d'Antoine Dupont ces dernières, le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain n'est pas épargné par les critiques à ce sujet. Mais Max Guazzini, l'ancien président emblématique du Stade Français, a poussé un coup de gueule retentissant pour défendre Dupont, allant même jusqu'à injurier ses détracteurs.

Entre ses nombreux partenariats commerciaux avec des marques de luxe ou encore la médiatisation de son couple avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, Antoine Dupont est devenu un people à part entière ces dernières années. Une image qui a complètement dépassé celle du simple joueur de Top 14, ce qui a tendance à agacer certains fans de la première rugby qui critiquent Dupont au sujet de ce bouleversement. Et ces attaques ont le don de provoquer la colère de Max Guazzini, ancien président emblématique du Stade Français, qui est même allé jusqu'à insulter les détracteurs d'Antoine Dupont dans les colonnes du Midi Olympique.

« Il y aura toujours des pisse-vinaigre » « Je ne vois vraiment pas où est le problème. Antoine Dupont est libre de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, pour dire qu’on le voit trop dans les magazines, qu’il ne pense pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? », lâche sèchement Max Guazzini.