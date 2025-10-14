Antoine Dupont lâche le rugby, le triste aveu !

Axel Cornic

Blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont se rapproche doucement mais surement de son retour. S’il a fait une croix sur la tournée avec le XV de France, le demi de mêlée de 28 ans devrait vraisemblalement reprendre la compétition fin novembre ou début décembre, avec son club du Stade Toulousain.

Tout le monde se demande quand il pourra enfin refouler les terrains. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Antoine Dupont manque beaucoup au rugby français, mais surtout au Stade Toulousain. Privés de leur capitaine, les Champions de France n’ont en effet pas réalisé un très bon début de saison en Top 14.

« Les premiers mois, il n’y a pas beaucoup de rugby, malheureusement » Le capitaine toulousain a pourtant pu voir ses coéquipiers s’imposer ce dimanche, dans le choc de la 6e journée contre l’UBB (59-13). Et en marge de cette rencontre, il a notamment fait quelques confidences au sujet de son processus vers un retour sur les terrains de rugby. « Les premiers mois, il n’y a pas beaucoup de rugby, malheureusement » a confié Antoine Dupont.