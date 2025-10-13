Christophe Urios, le coup de gueule !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le succès convaincant de son équipe de Clermont samedi en Top 14 contre Toulon (27-10), Christophe Urios n'était pas satisfait en conférence de presse d'après-match, et il l'a fait savoir. Son équipe a en effet été privée d'un bonus offensif suite à quelques erreurs qui agacent profondément le coach clermontois.

Clermont a dominé Toulon samedi soir pour le compte de la 6e journée de Top 14 (27-10). Malgré un match convaincant pendant 50 minutes, Christophe Urios semble agacé par ses hommes et regrette amèrement la fin de partie assez brouillonne, qui a notamment privé Clermont d'un bonus offensif contre les Toulonnais.

Urios pas content du résultat final « Je suis évidemment content du résultat, de la façon dont on a abordé le match. Je trouve que la première période est très bonne, j'ai moins aimé la seconde, où on a eu moins de maîtrise, on est indisciplinés et on manque le coche à quinze contre treize. On doit tuer le match et assurer le bonus offensif à ce moment-là », a lâché Urios après la rencontre.