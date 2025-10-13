Transfert d’Antoine Dupont : L’annonce improbable à l’étranger !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont reprendra enfin la compétition avec le Stade Toulousain avant la fin de l'année civile après sa longue blessure, mais qu'en est-il de son avenir à moyen terme ? Le demi de mêlée du XV de France est sous contrat jusqu'en 2027 avec les rouge et noir, et un journaliste anglais rappelle la condition improbable qu'avait fixé Dupont en interview pour envisager un transfert de l'autre côté de la Manche.

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont suscite déjà certains interrogations quant à son futur en club. Le demi de mêlée du XV de France semblait avoir réglé il y a déjà plusieurs mois une prolongation de contrat jusqu'en 2031 comme l'avait révélé le Midi Olympique, mais rien n'a encore été officialisé. Et un journaliste anglais vient même relancer l'hypothèse d'un départ à l'étranger pour Dupont...

« Si le réchauffement climatique continue... » Dans sa chronique sur RugbyPass, le journaliste et écrivain anglais Gavi Mortimer lâche un anecdote assez insolite au sujet d'Antoine Dupont et d'un transfert loin de Toulouse : « Lors de mon interview avec Dupont en 2019, je lui ai demandé s’il serait tenté de jouer un jour en Angleterre. Il a souri. 'Si le réchauffement climatique continue, pourquoi pas ?’. Il faudra peut-être encore un certain temps avant que le climat de Newcastle ne rivalise avec celui de Toulouse ! », a-t-il lâché.