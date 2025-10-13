Rupture : Antoine Dupont confirme à la télé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont avait subi en mars dernier une violente rupture des ligaments croisés du genou droit, la deuxième blessure de ce genre depuis le début de sa carrière après 2018. Dimanche soir, en direct sur Canal + avant le choc entre le Stade Toulousain et l'UBB, Dupont a indiqué que cette rupture serait bientôt de l'histoire ancienne et a d'ailleurs confirmé la date de son retour sur les terrains, prévu pour fin novembre ou début décembre.

Comme ce fut déjà le cas en 2018, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou en mars dernier alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Un gros coup d'arrêt pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui a avait donc entamé par la suite une grosse rééducation afin de se remettre de cette rupture. Et alors que Toulouse recevait l'UBB dimanche soir au stade Ernest-Wallon en clôture de la sixième journée de Top 14 (56-13), Antoine Dupont a évoqué son état physique au micro de Canal +.

Novembre ou début décembre pour le retour de Dupont La star du XV de France a confirmé la période estimée pour son grand retour tant attendu à la compétition, qui sera fin novembre ou début décembre : « J'ai encore pas mal d'étapes à franchir, on va voir comment elles se déroulent. Mais ça va être autour de fin novembre-début décembre en fonction des échéances », assure Antoine Dupont.