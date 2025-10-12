Antoine Dupont : La séparation est réclamée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a été critiqué ces dernières semaines à cause de son comportement durant sa convalescence, Antoine Dupont est toutefois très apprécié en Angleterre où on espère que le capitaine du XV de France se séparera de son pays pour traverser la Manche.

En pleine convalescence depuis sa blessure contre l'Irlande en mars dernier, Antoine Dupont n'a pas manqué de faire parler de lui. Et pour cause, le capitaine du XV de France a vu sa vie privée être mise en avant, ce qui avait valu à Ugo Mola de défendre son capitaine. « Les jours où il n’est pas sur les réseaux sociaux, il s’entraîne et on ne le filme pas. Il ne faut pas tomber dans le piège du ‘Dupont-bashing’ qu’on voit en ce moment », confiait-il il y a quelques semaines. Et vu d'Angleterre, on espère que cela pourrait lui permettre de se séparer de la France.

Dupont interpellé en Angleterre En effet, l'écrivain Gavin Mortimer monte au créneau pour Antoine Dupont. « C’est idiot de critiquer Dupont, un joueur qui a tant donné à son club et à son pays ces dix dernières années. Le rugby compte peu de véritables superstars, des joueurs qu’on reconnaîtrait en se promenant dans les rues de Paris, Londres ou Sydney. Ceux-là méritent d’être chéris, car ils contribueront à l’essor du rugby dans un marché sportif de plus en plus concurrentiel », écrit-il dans sa chronique pour Rugby-Pass avant de poursuivre.