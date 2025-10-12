Antoine Dupont dit oui à un autre club : Il réclame une condition de folie pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien installé à Toulouse, Antoine Dupont suscite toutefois de nombreuses convoitises compte tenu de son statut de meilleur joueur du monde. Et un journaliste anglais révèle la réponse que le capitaine du XV de France lui a lâché pour un transfert à Newcastle.

Régulièrement, l'avenir d'Antoine Dupont fait débat. Il faut dire que le capitaine du XV de France, présenté comme le meilleur joueur du monde, a de quoi séduire plusieurs clubs, notamment à l'étranger. Mais alors qu'il a plusieurs fois évoqué la possibilité de finir sa carrière aux Etats-Unis, Antoine Dupont a également évoqué un possible transfert en Angleterre.

Antoine Dupont en Angleterre ? En effet, chronique pour Rugby Pass, le journaliste et écrivain britannique Gavin Mortimer raconte une anecdote avec Antoine Dupont qui date d'il y a 6 ans : « Lors de mon interview avec Dupont en 2019, je lui ai demandé s’il serait tenté de jouer un jour en Angleterre. Il a souri. » Mais surtout, Gavin Mortimer rapporte la réponse du demi-de-mêlée du Stade Toulousain : « Si le réchauffement climatique continue, pourquoi pas ? »