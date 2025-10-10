Antoine Dupont déjà remplacé après la rupture ?

Axel Cornic

Blessé au genou depuis mars dernier, Antoine Dupont a du faire une croix sur toute la fin de saison. Il n’est toujours revenu, mais au Stade Toulousain on a sur trouver des solutions pour pallier cette absence de taille, avec notamment les bonnes prestations de Paul Graou.

Tout le monde attend son retour. Passé par la case opération après une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont travaille dur pour retrouver les terrains. Et la fin du calvaire semble approcher, puisque le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain devrait revenir pour fin novembre ou début décembre prochain.

« Les Toulousains ont appris à gagner sans Dupont » Mais si les Haut-garonnais n’ont pas vraiment brillé sur les cinq dernières journées du Top 14 sans leur star, il ne faut pas oublier qu’ils ont tout de même remporté un Bouclier de Brennus. Et ça, notamment grâce à Paul Graou ! « L’absence de Dupont pèse forcément, mais les Toulousains ont appris à gagner sans lui. Ils l’ont prouvé l’an dernier. Et puis le petit Graou prend de plus en plus d’importance » a fait remarquer Jean-Frédéric Dubois, dans Midi Olympique.