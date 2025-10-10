Antoine Dupont : Le retour que personne na vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours blessé, Antoine Dupont sera bien aux côtés de ses partenaires du XV de France pour la tournée d'automne, mais il ne jouera pas. Par conséquent, Fabien Galthié cherche des solutions pour le poste de demi-de-mêlée. Et alors que Maxime Lucu est incertain, le retour de Baptiste Serin ne serait pas à exclure.

Le grand retour d'Antoine Dupont approche. Sept mois tout juste après avoir été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit contre l'Irlande lors du Tournoi des VI Nations, le capitaine du XV de France reprend petit-à-petit l'entraînement et sera même présent avec ses partenaires lors de la tournée d'automne durant laquelle les hommes de Fabien Galthié affronteront l'Afrique du Sud puis les Fidji. Cependant, Antoine Dupont ne jouera pas.

Maxime Lucu incertain pour la tournée d'automne Par conséquent, le sélectionneur du XV de France doit trouver la meilleure solution pour remplacer son capitaine. Dans cette optique, Maxime Lucu apparaît comme le remplaçant naturel d'Antoine Dupont dont il avait pris la succession durant le Tournoi des VI Nations avec brio. Et sa saison dernière avec l'UBB confirme qu'il est bien une doublure de luxe. Cependant, le Bordelais a été opéré d'une rupture du tendon du pouce fin août, ce qui le rend incertain pour la tournée d'automne.