Dépression, tentative de suicide : Cette icône du XV de France avoue tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du XV de France, Mathieu Bastareaud s'était néanmoins rendu coupable d'un gros mensonge en 2009 qui lui avait coûté très cher pour la suite de sa carrière. Entre dépression et tentative de suicide, l'ancien centre des Bleus revient sur cette période très sombre et se livre sans détour.

Les faits remontent au mois juin 2009, alors que Mathieu Bastareaud n'était âgé que de 20 ans : à l'occasion d'une tournée d'été en Nouvelle-Zélande avec le XV de France, l'ancien centre du RC Toulon avait été retrouvé le matin avec le visage complètement amoché, et il racontait avoir été agressé la veille par plusieurs individus dans la rue. La vérité a fini par éclater, et Bastareaud s'était en réalité sèchement cogné contre la table de chevet de sa chambre d'hôtel après une soirée un peu trop arrosée. Et son mensonge avait fait scandale à l'époque...

« J’en ai beaucoup souffert » Dans un entretien accordé au Midi Olympique ce jeudi, Bastareaud dénonce le traitement médiatique dont il a fait l'objet après cette polémique : « Ce n’est pas tant le mensonge mais plutôt l’acharnement qui a suivi. J’en ai beaucoup souffert, il y avait beaucoup d’attaques gratuites qui ont blessé aussi ma famille. Je me suis renfermé. J’ai évité les médias. Je ne me sentais pas en confiance. C’est comme ça que certaines images fausses ont été véhiculées sur moi. J’avais 20 ans, je pensais que c’était donnant-donnant or j’étais tout le temps sur la défensive avec les journalistes. Parfois j’étais obligé de le faire, et pourtant je n’avais pas envie, et je suis assez expressif quand je n’ai pas envie, ça se voit… du coup et ça donnait un air un peu nonchalant, arrogant car je n’avais pas forcément envie de faire d’effort. Je n’avais pas envie de faire d’effort, quand quelque chose se casse, c’est cassé », confie Bastareaud.