Scandale au XV de France, il craque en direct !

Ces dernières années, les grosses polémiques se sont multipliées dans le rugby français, notamment en ce qui concerne le XV de France. On se souvient tous de l’affaire d’Oscar Jégou et Hugo Auradou face à la justice argentine, avec Fabien Galthié qui a depuis décidé de le réintégrer à son équipe.
Les valeurs du rugby ont pris un sacré coup. Dans le sport de brutes on trouve de moins en moins de gentlemen et la sélection n’y échappé pas. La tournée catastrophique en Argentine de 2024 reste une tache indélébile, même si du côté du XV de France on tente de tourner la page.
Violences et racisme dans le rugby
Dès la fin de leur affaire en Argentine, où ils ont été accusés de violences sexuelles et physiques, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été rappelés par Fabien Galthié. Toutefois, pas de Melvyn Jaminet encore. L’arrière, qui a d’ailleurs évoqué encore récemment un possible retour avec le XV de France, avait été suspendu par le FFR après des propos racistes tenus dans une vidéo finie sur les réseaux sociaux.
« Tu reprends certains et tu ne reprends pas d’autres ?! »
Evidemment les retours de Jegou et Auradou ont beaucoup fait parler et continuent d'enflammer les débats. En évoquant le possible retour en sélection de Wilfrid Hounkpatin, condamné à 12 mois de prison avec sursis pour des faits de violence sur conjoint, Denis Charvet s’est en effet emporté. « Tu sélectionne les mecs en forme quand même. Tu reprends certains et tu ne reprends pas d’autres ?! » a lancé sur RMC l’ancien international français, avant de préciser : « On ne va pas rentrer dans le débat, parce que ça va m’énerver ».