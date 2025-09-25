Scandale au XV de France, il craque en direct !

Axel Cornic

Ces dernières années, les grosses polémiques se sont multipliées dans le rugby français, notamment en ce qui concerne le XV de France. On se souvient tous de l’affaire d’Oscar Jégou et Hugo Auradou face à la justice argentine, avec Fabien Galthié qui a depuis décidé de le réintégrer à son équipe.

Les valeurs du rugby ont pris un sacré coup. Dans le sport de brutes on trouve de moins en moins de gentlemen et la sélection n’y échappé pas. La tournée catastrophique en Argentine de 2024 reste une tache indélébile, même si du côté du XV de France on tente de tourner la page.

Violences et racisme dans le rugby Dès la fin de leur affaire en Argentine, où ils ont été accusés de violences sexuelles et physiques, Oscar Jégou et Hugo Auradou ont été rappelés par Fabien Galthié. Toutefois, pas de Melvyn Jaminet encore. L’arrière, qui a d’ailleurs évoqué encore récemment un possible retour avec le XV de France, avait été suspendu par le FFR après des propos racistes tenus dans une vidéo finie sur les réseaux sociaux.