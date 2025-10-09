Salaire d’Antoine Dupont : Toulouse passe aux aveux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'Antoine Dupont a fermement pris position contre le salary cap avec une sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre, Ugo Mola s'est lui aussi exprimé à ce sujet. Et l'entraîneur du Stade Toulousain assure la défense de Dupont en évoquant ses revenus.

Jeudi dernier, dans un entretien accordé à l'AFP, Antoine Dupont s'agaçait contre la Ligue Nationale de Rugby au sujet du salary-cap : « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. Aujourd'hui, la majorité des joueurs de l'équipe de France se sentent restreints par ce système », a indiqué le demi de mêlée du Stade Toulousain. Et ces propos ne sont pas passés inaperçus...

Mola soutient Dupont Lundi soir, à l'occasion de la Nuit de Rugby, Ugo Mola a rebondi sur le discours d'Antoine Dupont et valide totalement la position de son protégé du Stade Toulousain : « Comment voulez-vous que je ne partage pas les propos d'Antoine quand ils sont motivés par des choses clairement problématiques dans notre milieu, a lancé le coach des champions de France. Évidemment le salary-cap est quelque chose d'important pour justement niveler et parfois ne pas connaître l'hégémonie d'un club ou l'autre. C'est délicat dans ce que je vous dis mais si vous vous amusez à regarder les rencontres, on ne gagne pas quand même les mains en haut du guidon tous les ans. Il y a bien une raison à tout ça », annonce l'entraîneur toulousain.