Antoine Dupont : Toulouse annonce la fin !

Blessé depuis sept mois, Antoine Dupont devrait reprendre la compétition dans les prochaines semaines. D'ailleurs, du côté du Stade Toulousain on l'assure, «la période de soins est terminée», ce qui rapproche grandement la star du rugby français d'un retour à la compétition.

C'était il y a tout juste sept mois. Lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont s'écroule sur la pelouse ce qui laisse présager du pire pour le capitaine du XV de France. Et c'est d'ailleurs ce que le diagnostic va confirmer puisqu'Antoine Dupont souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Son absence, estimée à huit mois, pourrait toutefois prendre fin rapidement.

Le grand retour de Dupont approche ! Une source au sein du Stade Toulousain, contactée par La Dépêche du Midi, se montre même très optimiste : « La période de soins est terminée. Il entre désormais dans une période de reprise du rugby avec quelques ateliers ». A Toulouse, on annonce donc la fin d'un long processus de soin qui devrait prochainement aboutir à un retour à l'entraînement collectif pour Antoine Dupont, avant de revenir à la compétition.