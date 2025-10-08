Rupture : Antoine Dupont s’en va, c’est officiel !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France, Antoine Dupont a d'ores et déjà indiqué qu'il reprendrait la compétition fin novembre ou début décembre avec le Stade Toulousain. Et Fabien Galthié vient de l'officialiser : Dupont quittera Toulouse en novembre et se rendra à Marcoussis pour s'entraîner avec les Bleus afin de parfaire sa rééducation après cette rupture.

Pour la seconde fois de sa carrière après 2018, Antoine Dupont a subi une grosse rupture des ligaments croisés en mars dernier alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Une rupture qui a donc logiquement contraint le demi de mêlée à arrêter brutalement la compétition pendant plusieurs mois et d'amorcer un long processus de rééducation. D'ailleurs, Dupont a déjà annoncé une date pour son grand retour sur les terrains.

Dupont de retour en novembre Dès le mois de juillet dernier, dans les colonnes de L'EQUIPE, Antoine Dupont évoquait novembre comme échéance pour son retour : « Ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là. Forfait pour les test de novembre avec le XV de France ? Oui. Je ne suis pas sûr que ça serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des échéances internationales. Il me reste encore quelques années de carrière, et des genoux, je n'en ai que deux, dont un qui est déjà bien abîmé. Il faut donc que j'en prenne soin », confiait le demi de mêlée du Stade Toulousain. Et ce n'est pas tout...